Водитель «Приоры» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Новороссийске

Смертельное ДТП произошло 17 марта в 21:45 на пересечении улиц Ленина и Школьной в поселке Цемдолина.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 44-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. Второму пешеходу помощь медиков не потребовалась.

Водитель «Приоры» имеет стаж вождения менее 2 лет и ранее многократно получал штрафы на превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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