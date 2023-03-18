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Водитель «Приоры» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-priory-nasmert-sbil-muzhchinu-na-peshehodnom-perehode
Водитель «Приоры» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Новороссийске
Фото Госавтоинспекции Новороссийска

Смертельное ДТП произошло 17 марта в 21:45 на пересечении улиц Ленина и Школьной в поселке Цемдолина.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 44-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. Второму пешеходу помощь медиков не потребовалась.

Водитель «Приоры» имеет стаж вождения менее 2 лет и ранее многократно получал штрафы на превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

Читайте также: водитель «Приоры» насмерть сбил мужчину в Тимашевском районе. ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина, произошло 14 марта около 1:00 на подъезде к хутору Беднягина.

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