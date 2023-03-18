Водитель «Приоры» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Новороссийске
Происшествия
18.03.2023 17:55
Смертельное ДТП произошло 17 марта в 21:45 на пересечении улиц Ленина и Школьной в поселке Цемдолина.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 44-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. Второму пешеходу помощь медиков не потребовалась.
Водитель «Приоры» имеет стаж вождения менее 2 лет и ранее многократно получал штрафы на превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
Читайте также: водитель «Приоры» насмерть сбил мужчину в Тимашевском районе. ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина, произошло 14 марта около 1:00 на подъезде к хутору Беднягина.
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