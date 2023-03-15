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Стоял на дороге в темноте: «Приора» насмерть сбила мужчину в Тимашевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoyal-na-doroge-v-temnote-priora-nasmert-sbila-muzhchinu-v-timashevskom-rajone
Стоял на дороге в темноте: «Приора» насмерть сбила мужчину в Тимашевском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина, произошло 14 марта около 1:00 на подъезде к хутору Беднягина.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лада Приора» сбил человека, который находился на проезжей части без цели ее перейти. На одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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