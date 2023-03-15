Экс-полицейской, по вине которой погиб 8-летний пешеход в Динском районе, дали 2,5 года колонии

ДТП, в результате которого погиб 8-летний мальчик, произошло 1 апреля 2021 года на улице Северной в поселке Южном Динского района.

По данным следствия, 42-летняя полицейская группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району на автомобиле Renault Sandero не пропустила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она попыталась объехать его справа. Не справившись с управлением, женщина врезалась в металлическое ограждение. Ограждение ударило 8-летнего мальчика, который шел по тротуару. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На водителя завели уголовное дело. На суде женщина свою вину не признала. Динской районный суд признал ее виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

Женщину приговорили к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении. Также ее лишили права управления транспортными средствами на три года. Кроме того, женщине предстоит выплатить 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент аварии женщина находилась за рулем иномарки, принадлежащей ее родственнику. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Во время следствия экс-полицейский находилась под домашним арестом.