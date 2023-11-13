Водитель потерял управление над машиной и врезался в дерево в Каневском районе

Авария произошла 13 ноября около 10:30 на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе.

По предварительным данным, 30-летний житель Тимашевского района ехал за рулем автомобиля Kia Cerato, не выбрал безопасную скорость и на справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в Каневскую ЦРБ. По факту ДТП в полиции начали административное расследование, сообщает ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

Читайте также: житель Армавира погиб за рулем, врезавшись в дерево в Карачаево-Черкесии.