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Водитель потерял управление над машиной и врезался в дерево в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-poteryal-upravlenie-nad-mashinoj-i-vrezalsya-v-derevo-v-kanevskom-rajone
Водитель потерял управление над машиной и врезался в дерево в Каневском районе
Фото t.me/kanevskaya_OMVD

Авария произошла 13 ноября около 10:30 на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе.

По предварительным данным, 30-летний житель Тимашевского района ехал за рулем автомобиля Kia Cerato, не выбрал безопасную скорость и на справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в Каневскую ЦРБ. По факту ДТП в полиции начали административное расследование, сообщает ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

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