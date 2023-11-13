Водитель потерял управление над машиной и врезался в дерево в Каневском районе
Происшествия
13.11.2023 14:50
Авария произошла 13 ноября около 10:30 на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе.
По предварительным данным, 30-летний житель Тимашевского района ехал за рулем автомобиля Kia Cerato, не выбрал безопасную скорость и на справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в Каневскую ЦРБ. По факту ДТП в полиции начали административное расследование, сообщает ОМВД России по Каневскому району в Telegram.
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