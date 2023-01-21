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Водитель Porshe протаранил легковушку в центре Краснодара, пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-porshe-protaranil-legkovushku-v-tsentre-krasnodara-postradali-dva-cheloveka
Водитель Porshe протаранил легковушку в центре Краснодара, пострадали два человека
Фото пресс-службы УМВД по Краснодару

Жесткая авария произошла утром 21 января на пересечении улиц Красная и Хакурате.

Установлено, что водитель Porsche ехал по Красной в сторону Северной. На пересечении с Хакурате он проехал на красный свет и врезался в ВАЗ, который ехал по Рашпилевской.

От удара отечественную легковушку развернуло, а иномарка вылетела на газон.

«В результате ДТП травмы получили водители автомобилей. Их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

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