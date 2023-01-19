Водитель погиб, вылетев из машины после столкновения с барьером под Горячим Ключом
Происшествия
19.01.2023 14:48
Смертельная авария произошла 18 января около 16:00 на федеральной автодороге М-4 «Дон».
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, допустил занос и врезался в металлический барьер. При столкновении мужчина вылетел из автомобиля на проезжую часть.
В результате аварии водитель погиб от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчина управлял автомобилем, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: иномарка влетела в бетонное ограждение в Горячем Ключе, погибли водитель и пассажир. Смертельное ДТП произошло 18 января около 10:00 в районе 1 тыс. 394 км трассы М-4 «Дон».
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