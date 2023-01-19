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Водитель погиб, вылетев из машины после столкновения с барьером под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-vyletev-iz-mashiny-posle-stolknoveniya-s-barerom-pod-goryachim-klyuchom
Водитель погиб, вылетев из машины после столкновения с барьером под Горячим Ключом
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 18 января около 16:00 на федеральной автодороге М-4 «Дон».

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, допустил занос и врезался в металлический барьер. При столкновении мужчина вылетел из автомобиля на проезжую часть.

В результате аварии водитель погиб от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчина управлял автомобилем, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: иномарка влетела в бетонное ограждение в Горячем Ключе, погибли водитель и пассажир. Смертельное ДТП произошло 18 января около 10:00 в районе 1 тыс. 394 км трассы М-4 «Дон».

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