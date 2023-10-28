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Водитель погиб в слетевшем с дороги УАЗе в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-v-sletevshem-s-dorogi-uaze-v-tihoretskom-rajone
Водитель погиб в слетевшем с дороги УАЗе в Тихорецком районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 28 октября около 5:00 на региональной дороге Тихорецк — Ленинское Возрождение.

По предварительным данным, 34-летний житель Тихорецка за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» между станицей Фастовецкой и хутором Ленинское Возрождение не справился с управлением, из-за чего машина слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства смертельной аварии уточняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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