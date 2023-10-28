Водитель погиб в слетевшем с дороги УАЗе в Тихорецком районе

Смертельная авария произошла 28 октября около 5:00 на региональной дороге Тихорецк — Ленинское Возрождение.

По предварительным данным, 34-летний житель Тихорецка за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» между станицей Фастовецкой и хутором Ленинское Возрождение не справился с управлением, из-за чего машина слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства смертельной аварии уточняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: один человек погиб, двое получили травмы в ДТП с трактором под Горячим Ключом.