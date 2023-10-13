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Водитель погиб при столкновении грузовиков в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-pri-stolknovenii-gruzovikov-v-krymskom-rajone
Водитель погиб при столкновении грузовиков в Крымском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария с участием двух фур произошла 12 сентября в 20:10 на 121 километре трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, 61-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком марки Volvo.

В результате ДТП водитель автомобиля DAF погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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