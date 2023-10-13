Водитель погиб при столкновении грузовиков в Крымском районе
Происшествия
13.10.2023 07:41
Авария с участием двух фур произошла 12 сентября в 20:10 на 121 километре трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
По предварительным данным, 61-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком марки Volvo.
В результате ДТП водитель автомобиля DAF погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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