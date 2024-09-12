Водитель погиб и трое пассажиров пострадали в ДТП с тремя машинами на Кубани
Происшествия
12.09.2024 20:35
Авария с участием трех автомобилей произошла 12 сентября в 16:20 на 2 км трассы Ейск — Камышеватская в Ейском районе.
По предварительным данным, «Газель» ехала со стороны Ейска в сторону станицы Камышеватской, водитель не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречным ВАЗ-2106. После столкновения «шестерку» выбросило на встречную полосу, где она врезалась в Hyundai Creta.
В результате ДТП 51-летний водитель ВАЗ-2106 погиб, трое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
Все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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