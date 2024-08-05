Водитель погиб и два пассажира пострадали в перевернувшейся машине на Кубани

Смертельная авария произошла 4 августа коло 2:00 в районе 38-го километра дороги Отрадная — Удобная в Отрадненском районе.

По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» съехал с дороги, машина перевернулась в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте. Пострадали двое пассажиров: 34-летний мужчина и 19-летняя девушка, их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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