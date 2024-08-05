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Уснул за рулем: в МВД назвали подробности ДТП с тремя погибшими в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/usnul-za-rulem-v-mvd-soobshhili-podrobnosti-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-krasnodare
Фото t.me/mvd23krasnodar, Видео «Кубань 24»

Смертельная авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика произошла 5 августа около 5:00 под Краснодаром.

По уточненным данным, микроавтобус ГАЗ ехал со стороны Ставропольского края, съехал с дороги и врезалась в стоящий на парковке большегруз Scania.

В результате ДТП погибли водитель «Газели» и два пассажира — мужчина и 49-летняя женщина. Три пассажира микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ уснул за рулем. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека погибли в пассажирской «Газели» в ДТП с грузовиком в Краснодаре. Смертельная авария произошла 5 августа в 5:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин на востоке кубанской столицы. Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции.

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