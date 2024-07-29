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Водитель погиб и 5 пассажиров пострадали в опрокинувшейся иномарке на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-i-5-passazhirov-postradali-v-oprokinuvshejsya-inomarke-na-kubani
Водитель погиб и 5 пассажиров пострадали в опрокинувшейся иномарке на Кубани
Фото t.me/mvd_23

Авария со смертельным исходом произошла утром 29 июля на ФАД «Кавказ» на территории Гулькевичского района.

По предварительным данным, 41-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся через крышу.

В результате ДТП водитель погиб на месте, пять его пассажиров, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Уточняется, что ребенок находился в салоне без детского удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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