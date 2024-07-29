Водитель погиб и 5 пассажиров пострадали в опрокинувшейся иномарке на Кубани

Авария со смертельным исходом произошла утром 29 июля на ФАД «Кавказ» на территории Гулькевичского района.

По предварительным данным, 41-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся через крышу.

В результате ДТП водитель погиб на месте, пять его пассажиров, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Уточняется, что ребенок находился в салоне без детского удерживающего устройства. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: внедорожник в Адыгее съехал с обрыва и пролетел 40 метров, водитель погиб.