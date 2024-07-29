Внедорожник в Адыгее съехал с обрыва и пролетел 40 метров, водитель погиб
Происшествия
29.07.2024 11:16
Авария, в которой погиб 61-летний житель Майкопского района, произошла 28 июля около 18:00 в горной местности в районе слияния рек Мишоко и Белой.
По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением. Автомобиль сорвался с обрыва. В результате падения машины с высоты около 40 м водитель скончался на месте от полученных травм.
Полиция Майкопского района проводит проверку. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает =пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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