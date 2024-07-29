В Армавире легковушка влетела в дерево, погиб водитель и пострадал ребенок
Происшествия
29.07.2024 08:32
Авария, в которой погиб 33-летний мужчина и пострадал 6-летний ребенок, произошла 28 июля около 23:15 на улице Мира, 379.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-21102 превысил скорость. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель погиб на месте. Также травмы получил пассажир — ребенок 2018 года рождения.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани в Telegram.
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