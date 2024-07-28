Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом и трактором в Сочи

Авария, в результате которой погиб ребенок и пострадали 5 человек, произошла 28 июля в 11:30 на новом Краснополянском шоссе.

Предварительно, водитель маршрутного автобуса № 535Э выехал на полосу встречного движение в месте, где это разрешено, для совершения обгона. В этот момент водитель фронтального погрузчика начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. Это привело к тому, что автобус с 28 пассажирами и погрузчик столкнулись на трассе.

В результате ДТП пять пассажиров автобуса и водитель погрузчика получили травмы, их госпитализировали в больницу. Пострадавший 8-летний мальчик скончался в медучреждении от полученных травм. Его отец сейчас находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту аварии Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

На место происшествия прибыл следователь. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение необходимых экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Адлерского района Сочи поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июля 2024 года на Краснополянском шоссе с участием рейсового автобуса.