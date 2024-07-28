Автобус с пассажирами влетел в трактор на трассе в Сочи, пострадали 6 человек
Происшествия
28.07.2024 13:27
Серьезная авария произошла днем 28 июля на Краснополянском шоссе.
По предварительным данным, водитель городского автобуса врезался в трактор, который разворачивался с обочины дороги.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок. На месте происшествия работают полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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