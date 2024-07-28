Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Автобус с пассажирами влетел в трактор на трассе в Сочи, пострадали 6 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobus-s-passazhirami-vletel-v-traktor-na-trasse-v-sochi-postradali-6-chelovek
Автобус с пассажирами влетел в трактор на трассе в Сочи, пострадали 6 человек
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Серьезная авария произошла днем 28 июля на Краснополянском шоссе.

По предварительным данным, водитель городского автобуса врезался в трактор, который разворачивался с обочины дороги.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок. На месте происшествия работают полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла рано утром 28 июля в Славянске-на-Кубани около кладбища.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях