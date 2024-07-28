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Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Славянского района

Серьезная авария произошла рано утром 28 июля в Славянске-на-Кубани около кладбища.

На дороге лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Причина происшествия устанавливается.

В результате ДТП пострадали шесть человек. С различными травмами их доставили в местную центральную районную больницу, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram.

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