Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Серьезная авария произошла рано утром 28 июля в Славянске-на-Кубани около кладбища.

На дороге лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Причина происшествия устанавливается.

В результате ДТП пострадали шесть человек. С различными травмами их доставили в местную центральную районную больницу, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram.

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