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«Приора» на большой скорости влетела в ограждение под Туапсе, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priora-na-bolshoj-skorosti-vletela-v-ograzhdenie-pod-tuapse-est-pogibshij?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
«Приора» на большой скорости влетела в ограждение под Туапсе, есть погибший
Фото Госавтоинспекции Кубани в Telegram

Авария со смертельным исходом произошла 28 июля в 2:40 на 121 км автодороги Майкоп — Туапсе.

Предварительно, 34-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением на левом закруглении, выехал на обочину и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП 30-летний пассажир «Приоры» скончался на месте от полученных травм. Водитель и еще один пассажир легковушки получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: два человека погибли в массовой аварии с грузовиком в Краснодарском крае. Смертельное ДТП произошло в ночь на 25 июля на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Октябрьском Северского района.

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