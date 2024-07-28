«Приора» на большой скорости влетела в ограждение под Туапсе, есть погибший

Авария со смертельным исходом произошла 28 июля в 2:40 на 121 км автодороги Майкоп — Туапсе.

Предварительно, 34-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением на левом закруглении, выехал на обочину и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП 30-летний пассажир «Приоры» скончался на месте от полученных травм. Водитель и еще один пассажир легковушки получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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