Два человека погибли в массовой аварии с грузовиком в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла в ночь на 25 июля на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Октябрьском Северского района.

По предварительным данным, в аварии участвовали три автомобиля — Lada, Hyundai и грузовой автомобиль Mercedes.

В результате ДТП погибли два человека.

По факту аварии возбудили уголовное дело, на месте работала следственно-оперативная группа. По результатам проверки примут меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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