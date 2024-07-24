Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла 24 июля около 17:00 на федеральной трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе.

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Polo во время движения попытался обогнать машины и выехал на обочину. Он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение и грузовой автомобиль «Скай».

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Его пассажир получил травмы, его госпитализировали в больницу Армавира.

По факту аварии проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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