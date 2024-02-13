Водитель перевернувшегося квадроцикла с туристами получил 2 года условно в Сочи

Авария во время туристической поездки на квадроциклах произошла в июне 2023 года. В феврале Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор в отношении водителя и организатора экскурсии, которых обвиняли в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным суда, женщина-предприниматель предоставляла туристам услуги по организации экскурсионных поездок на квадроциклах. У нее в эксплуатации находилось не менее 7 квадроциклов. Она разместила рекламу и приглашала туристов поучаствовать в «Горном сафари».

Во время экскурсионной поездки группы туристов с водителями-инструкторами к водопаду «Игристый» 24 июня 2023 года один из квадроциклов опрокинулся. В результате девушка-пассажир слетела с сиденья, упала и получила тяжелые травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимые признали вину и полностью возместили ущерб пострадавшей. Организатору экскурсий суд назначил 100 тыс. рублей штрафа, водителю-инструктору — 2 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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