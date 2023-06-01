Гнавшуюся за мужем на квадроцикле женщину едва не унесло течением в Армавире

Инцидент произошел на берегу реки Кубань в Старой Станице. О происшествии рассказали в соцсетях местные жители.

По словам очевидцев, они заметили бегущего по берегу мужчину. Вскоре появился квадроцикл, которым управляла крупная разгневанная женщина. Свидетели сообщили, что она нецензурно выражалась, громко кричала и приказывала беглецу остановиться. При этом обращалась к нему «кобелина».

«В какой-то момент она решила проехать по кромке реки, но не рассчитала силы», — рассказали очевидцы.

Квадроцикл подхватило течением. Женщина выбралась из воды и продолжила погоню. Вскоре пара скрылась в лесу, а квадроцикл, судя по видео, продолжило нести по реке.

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