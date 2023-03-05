Водитель, не пропустивший женщину с ребенком на переходе в Краснодаре, может лишиться прав
Происшествия
05.03.2023 17:04
В Краснодаре сотрудники ДПС выявили водителя автомобиля ВАЗ 21099, который грубо нарушил правила на улице Петра Метальникова.
Водитель выехал на встречную полосу и не пропустил пешеходов. Нарушителем оказался 49-летний местный житель. В его отношении составили административные протоколы за выезд на встречную полосу и непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Нарушителю грозит до 7,5 тыс. рублей штрафа за оба нарушения или лишение водительских прав на срок до полугода, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.
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