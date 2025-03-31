Водитель на арендованном кабриолете протаранил фонарный столб в Сириусе

Об инциденте, который произошел на федеральной территории «Сириус», вечером 31 марта рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель арендованного кабриолета «Chevrolet Camaro» не справился с управлением на кольцевой дороге и на полном ходу врезался в фонарный столб.

На опубликованных кадрах видно, что у иномарки, по всей видимости от удара, оторвало колесо.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии полиция проводит проверку, сообщают местные паблики.

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По предварительным данным, 50-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-2115 по улице Южной. Напротив дома № 63 мужчина из-за превышения скорости не справился с управлением, слетел с дороги и наехал на опору дорожного знака. Автомобиль вылетел в поле и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

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