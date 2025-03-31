На Кубани ВАЗ-2115 наехал на дорожный знак и перевернулся, водитель погиб

Смертельная авария произошла 30 марта около 19:45 в селе Братковском Кореновского района.

По предварительным данным, 50-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-2115 по улице Южной. Напротив дома № 63 мужчина из-за превышения скорости не справился с управлением, слетел с дороги и наехал на опору дорожного знака. Автомобиль вылетел в поле и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался от полученных травм. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельство произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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По предварительным данным, пьяный 60-летний мужчина шел по тротуару и упал на заднюю часть движущегося автобуса Hyundai под управлением 33-летнего водителя. Автобус двигался по Красных Партизан от Сочинской в сторону Баумана.

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