В Краснодаре пьяный пешеход ударился головой о движущийся автобус и погиб

Смертельная авария произошла 30 марта около 11:20 на улице Красных Партизан в районе ККБ № 2.

По предварительным данным, пьяный 60-летний мужчина шел по тротуару и упал на заднюю часть движущегося автобуса Hyundai под управлением 33-летнего водителя. Автобус двигался по Красных Партизан от Сочинской в сторону Баумана.

В результате происшествия пешеход погиб, несмотря на реанимационные действия. Работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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