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Водитель мопеда сбил 4-летнего мальчика на проезжей части в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-mopeda-sbil-4-letnego-malchika-na-proezzhej-chasti-v-sochi
Водитель мопеда сбил 4-летнего мальчика на проезжей части в Сочи
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 17 января около 19:00 на улице Горького Центрального района курорта.

По предварительным данным, водитель мопеда Yamaha Jog сбил 4-летнего ребенка, который переходил дорогу с отцом в непредназначенном для этого месте, в 30 м от пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает УГИБДД России по Сочи в Telegram.

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