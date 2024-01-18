Водитель мопеда сбил 4-летнего мальчика на проезжей части в Сочи

Авария произошла 17 января около 19:00 на улице Горького Центрального района курорта.

По предварительным данным, водитель мопеда Yamaha Jog сбил 4-летнего ребенка, который переходил дорогу с отцом в непредназначенном для этого месте, в 30 м от пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает УГИБДД России по Сочи в Telegram.

Читайте также: в Тихорецке мужчина оказался в больнице с переломом, попав под машину в гололед.