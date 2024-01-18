В Тихорецке мужчина оказался в больнице с переломом, попав под машину в гололед

Авария произошла 15 января в 12:30 на улице Ударников, когда Краснодарский край накрыли снегопад и морозы.

По предварительным данным, 56-летний местный житель, водитель «ВАЗ-2112», не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, и сбил его.

В результате ДТП 56-летнего пешехода госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ с переломом ноги, пишут «Тихорецкие вести».

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