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В Тихорецке мужчина оказался в больнице с переломом, попав под машину в гололед

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-muzhchina-okazalsya-v-bolnitse-s-perelomom-popav-pod-mashinu-v-gololed
В Тихорецке мужчина оказался в больнице с переломом, попав под машину в гололед
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 15 января в 12:30 на улице Ударников, когда Краснодарский край накрыли снегопад и морозы.

По предварительным данным, 56-летний местный житель, водитель «ВАЗ-2112», не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, и сбил его.

В результате ДТП 56-летнего пешехода госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ с переломом ноги, пишут «Тихорецкие вести».

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