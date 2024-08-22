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Водитель мопеда попал в больницу после ДТП с Porsche на перекрестке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-mopeda-popal-v-bolnitsu-posle-dtp-s-porsche-na-perekrestke-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Авария произошла утром 22 августа на улице Пластунской в районе развязки дублера Курортного проспекта.

По словам очевидцев, водитель Porsche выезжал на перекресток и сбил мопед, которой ехал по главной дороге.

В результате ДТП водитель мототранспорта получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

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