Водитель мопеда попал в больницу после ДТП с Porsche на перекрестке в Сочи
Происшествия
22.08.2024 14:54
Авария произошла утром 22 августа на улице Пластунской в районе развязки дублера Курортного проспекта.
По словам очевидцев, водитель Porsche выезжал на перекресток и сбил мопед, которой ехал по главной дороге.
В результате ДТП водитель мототранспорта получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
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