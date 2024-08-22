Иномарка сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в станице на Кубани
Происшествия
22.08.2024 11:47
Авария произошла 21 августа около 12:00 на улице Пионерской в станице Новокорсунской Тимашевского района.
По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем автомобиля Lifan сбила 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчик получил травмы. После осмотра медики назначили пострадавшему ребенку амбулаторное лечение.
Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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