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Иномарка сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в станице на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-10-letnego-malchika-perebegavshego-dorogu-v-stanitse-na-kubani
Иномарка сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в станице на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 21 августа около 12:00 на улице Пионерской в станице Новокорсунской Тимашевского района.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем автомобиля Lifan сбила 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил травмы. После осмотра медики назначили пострадавшему ребенку амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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