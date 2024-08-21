Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 21 августа 8:50 на трассе Азов — Александровская — Староминская в Староминском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta ехал со стороны Ейска в сторону Азова и при повороте налево не пропустил автомобиль Renault Logan, у которого было преимущество на дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Водителя Renault и несовершеннолетних пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ЦРБ.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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