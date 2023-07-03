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Зажало между грузовиками: водитель микроавтобуса погиб в массовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-mikroavtobusa-pogib-v-massovom-dtp-s-bolshegruzami-v-kanevskom-rajone
Зажало между грузовиками: водитель микроавтобуса погиб в массовом ДТП в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 3 июля на трассе Краснодар — Ейск. Из-за дорожных работ там организовали реверсивное движение.

По предварительным данным, 53-летний житель Беларуси за рулем грузовика Reno с прицепом не выдержал дистанцию до стоящего впереди микроавтобуса Ford и врезался в него. Из-за этого фургон по инерции врезался во впередистоящий грузовик Scania, который далее врезался в грузовик MAN, а тот въехал в автомобиль «Чайка сервис». Далее пострадали «Газель» и LADA.

В результате ДТП водитель микроавтобуса Ford погиб на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливают полицейские. Водителя Scania с травмами доставили в Каневскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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