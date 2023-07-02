Водитель КамАЗа погиб, врезавшись в две припаркованных фуры под Краснодаром

Смертельное ДТП с участием трех большегрузов произошло 2 июля около 5:00 на 3 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 33-летний житель Ставропольского края за рулем КамАЗа в районе хутора Ленина не выдержал боковой интервал, из-за чего въехал в два припаркованных на обочине грузовых автомобиля.

В результате ДТП скончался сам виновник происшествия. По факту аварии полиция проводит проверку, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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