Водитель Mercedes насмерть сбил курьера «Яндекса» на переходе в Краснодаре

ДТП со смертельным исходом произошло 4 февраля в 21:10 на улице Петра Метальникова.

По предварительным данным, 30-летний местный житель ехал на автомобиле Mercedes Benz в сторону Ростовского шоссе и на регулируемом пешеходном переходе наехал не неустановленного велосипедиста, которые выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии велосипедист скончался на месте от полученных травм. Личность погибшего устанавливают, на вид ему около 25 лет.

В настоящее время по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой примут законное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Очевидец рассказал в соцсетях, что сбитый насмерть парень был курьером сервиса «Яндекс Лавка».

Читайте также: водитель и пассажир «Приоры» погибли в лобовом ДТП в Апшеронском районе. Смертельная авария произошла 4 февраля около 13:00 на трассе Апшеронск — Нефтегорск.