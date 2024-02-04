Водитель и пассажир «Приоры» погибли в лобовом ДТП в Апшеронском районе

Смертельная авария произошла 4 февраля около 13:00 на трассе Апшеронск — Нефтегорск.

По предварительным данным, 51-летний местный житель ехал за рулем автомобиля «Лада Приора» и на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Tucson, за рулем которого был 31-летний водитель.

В результате ДТП в отечественной легковушке на месте погибли два человека: водитель и его 51-летний пассажир.

Водитель и 23-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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