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Водитель и пассажир «Приоры» погибли в лобовом ДТП в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-i-passazhir-priory-pogibli-v-lobovom-dtp-v-apsheronskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Водитель и пассажир «Приоры» погибли в лобовом ДТП в Апшеронском районе
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 4 февраля около 13:00 на трассе Апшеронск — Нефтегорск.

По предварительным данным, 51-летний местный житель ехал за рулем автомобиля «Лада Приора» и на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Tucson, за рулем которого был 31-летний водитель.

В результате ДТП в отечественной легковушке на месте погибли два человека: водитель и его 51-летний пассажир.

Водитель и 23-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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