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Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 3 января около 17:00 на 65-м километре трассы Тимашевск — Полтавская в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 59-летний житель Тимашевского района ехал за рулем автомобиля Kia Ceed, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и врезался в грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливается, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по  Краснодарскому краю в Telegram.

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