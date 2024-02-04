Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 3 января около 17:00 на 65-м километре трассы Тимашевск — Полтавская в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 59-летний житель Тимашевского района ехал за рулем автомобиля Kia Ceed, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и врезался в грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливается, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.