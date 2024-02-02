Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-tremya-avtomobilyami-v-adygee
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Адыгее
Фото t.me/mvd01ra

Авария, в которой погибли два жителя Кубани и житель Адыгеи, произошла 2 февраля на трассе, ведущей к станице Ханской.

По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей — двух отечественных и иномарки. В результате ДТП погибли три человека: 60-летний мужчина и 56-летняя женщина, оба жители Краснодарского края, и 27-летний житель Адыгеи.

В настоящее время полицейские устанавливают детали и обстоятельства аварии. К месту ДТП направлены дополнительные наряды ДПС для обеспечения безопасного проезда других машин.

Движение частично перекрыто, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

Читайте также: две женщины погибли в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях