Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Адыгее

Авария, в которой погибли два жителя Кубани и житель Адыгеи, произошла 2 февраля на трассе, ведущей к станице Ханской.

По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей — двух отечественных и иномарки. В результате ДТП погибли три человека: 60-летний мужчина и 56-летняя женщина, оба жители Краснодарского края, и 27-летний житель Адыгеи.

В настоящее время полицейские устанавливают детали и обстоятельства аварии. К месту ДТП направлены дополнительные наряды ДПС для обеспечения безопасного проезда других машин.

Движение частично перекрыто, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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