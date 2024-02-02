Две женщины погибли в жестком лобовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла 2 февраля в 9:00 на 65 км федеральной трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, 35-летняя водитель автомобиля Kia Ceed из Ростовской области выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовой автомобиль «ГАЗ Некст» под управлением 40-летнего мужчины из Московской области.

В результате ДТП водитель иномарки и ее 62-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Водителя грузовика с травмами госпитализировали в центральную районную больницу в Тихорецке, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.