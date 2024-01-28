Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 27 января в 22:13 на 29 км автодороги Армавир — Отрадная в Новокубанском районе.

Известно, что на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки: Hyundai Solaris и Geely Tugella. В результате ДТП погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщает Telegram-канал Спасательной службы Новокубанского района.

В Госавтоинспекции Кубани уточнили, что водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм. Пассажирка Geely умерла в машине скорой помощи. Кроме того, в автомобиле Geely находились двое детей, их с различными травмами госпитализировали в больницу Армавира.

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