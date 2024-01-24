Водитель маршрутки высадил ребенка с ДЦП на оживленной трассе в Краснодаре

Инцидент произошел 23 января в маршрутке № 75, которая ехала по Западному обходу со стороны «Немецкой деревни».

О произошедшем в соцсетях сообщила мать ребенка. По ее словам, восьмиклассник с ДЦП перепутал маршрутку и сказал об этом водителю. Тот остановил транспорт посреди трассы и высадил ребенка вне зоны остановки.

В МЦУ Краснодара рассказали, что мальчик сел на остановке «Немецкая деревня». Водитель пояснил, что он ехал по Западному обходу в пробке, и за 400 метров до остановки на улице Средней к нему обратился школьник 13-15 лет с просьбой выпустить его из автобуса. Мужчина высадил мальчика и продолжил поездку.

«В отношении водителя руководством предприятия ООО «Кубань» будет проведено служебное расследование по факту произошедшего инцидента. По информации специалистов департамента образования, после разговора с мамой школьника информация о том, что ребенок сам попросил водителя остановить автобус, подтвердилась», — уточнили в МЦУ.

На основании выявленной в СМИ публикации полиция начала проверку.

» В ходе проверки будет установлен общественный транспорт, на котором передвигался подросток, и действиям водителя дана правовая оценка в рамках действующего законодательства», — сообщает прессс-служба УМВД по Краснодару.

Кроме того, по данному факту проверку организовали и в прокуратуре региона.

«Будет дана оценка действиям юридического лица по соблюдению законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту следования № 75, который 23 января 2024 года высадил ребенка-инвалида вне остановочного пункта якобы по просьбе последнего. По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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