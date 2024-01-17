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Водитель автобуса в Новороссийске высадил пятерых детей на трассе в непогоду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-avtobusa-v-novorossijske-vysadil-pyateryh-detej-na-trasse-v-nepogodu
Водитель автобуса в Новороссийске высадил пятерых детей на трассе в непогоду
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Случай произошел накануне в автобусе № 2, который ехал с улицы Кутузовской в Федотовку.

Очевидцы рассказали, что дети возвращались домой из школы около 16:00. Водитель автобуса решил не ехать до конечной остановки — в Федотовке, и высадил пятерых детей на трассе, где отсутствует пешеходная зона. В этот момент на улице шел дождь и дул сильный ветер. При этом возвращать школьникам деньги за проезд он отказался.

Свое решение не ехать до конечной водитель объяснил тем, что у него якобы сломались «дворники». Обеспокоенные качеством работы общественного транспорта жители Новороссийска попросили власти разобраться с этой ситуацией.

Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков пообещал провести серьезный разговор с перевозчиком, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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