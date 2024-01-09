В Туапсинском районе уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на трассе

Инцидент произошел накануне. Власти узнали о нем из социальных сетей.

По словам очевидцев, в тот день школьница пыталась уехать из Туапсе в село Кривенковское на автобусе. Она оплатила проезд, но водитель не предупредил девочку, что он не планирует ехать по установленному маршруту.

Когда школьница поняла, что она едет не в том направлении, она попросила водителя отвезти ее обратно в Туапсе следующим рейсом. Однако мужчина потребовал от девочки снова оплатить проезд, но денег у нее не было. Тогда водитель сказал, что высадит ребенка на трассе. Добраться домой девочке помог неравнодушный пассажир.

«Водитель, который высадил ребенка на трассе, отстранен от работы и будет уволен. Перевозчик приносит семье подростка свои извинения», — сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: в Краснодаре уволили водителя, высадившего из автобуса девочку-инвалида. Девочка столкнулась с некорректным поведением водителя 30 и 31 января. Водитель отказался везти ребенка, так как у нее не было наличных, а терминал в маршрутке № 1 не работал.