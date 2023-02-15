В Краснодаре уволили водителя, высадившего из автобуса девочку-инвалида

Девочка столкнулась с некорректным поведением водителя 30 и 31 января. Водитель отказался везти ребенка, так как у нее не было наличных, а терминал в маршрутке № 1 не работал.

«Предприятие, обслуживающее маршрут № 1, провело служебную проверку, по итогам которой за недобросовестное исполнение должностных обязанностей трудовой договор с водителем был расторгнут», — написала в Telegram первый зампредседателя Гордумы Краснодара Галина Ермакова.

Она добавила, что перевозчик провел дополнительный инструктаж с водителями автобуса № 1 на тему культуры обслуживания пассажиров. Водителей предупредили о возможности увольнения за несоблюдение должностных инструкций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка, которую водитель высадил из автобуса, учится в коррекционной школе № 21, имеет легкую степень умственной отсталости. Когда водитель отказался везти ее 30 января, за ребенка заплатили другие пассажиры. Но на следующий день водитель просто высадил школьницу, несмотря на то, что ее мать по телефону предлагала перевести ему деньги. Женщина обратилась в полицию.