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Водитель маршрутки ударил двоих подростков в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-marshrutki-udaril-dvoih-podrostkov-v-novorossijske
Водитель маршрутки ударил двоих подростков в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 14 декабря около 19:00 на остановке на улице Суворова в станице Раевской.

По словам очевидцев в соцсетях, водитель маршрутного автобуса № 105 избил двоих несовершеннолетних. Очевидцы уточнили, что мужчина нанес удар девушке ногой в живот.

«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта, полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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