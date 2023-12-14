В Краснодаре ищут кондуктора, выгнавшую беременную женщину из трамвая

Инцидент произошел утром 11 декабря в районе Садового моста в трамвае № 21.

Женщина рассказала в соцсетях, что сейчас она находится на 13 недели беременности. В тот день она ехала на трамвае по своим делам и после остановки «МОПР» ей резко стало плохо. Беременная села на место кондуктора, но сотрудница трамвая сразу подбежала к ней и в грубой форме потребовала освободить его.

При этом другие пассажиры трамвая отказались уступить свои места. Чтобы не упасть на пол и прийти в чувства, беременной пришлось выйти из трамвая на ближайшей остановке.

Этой информацией заинтересовались сотрудники прокуратуры. Правоохранители организовали проверку.

«В настоящее время МУП КТТУ организована внутренняя проверка. Устанавливают водителя трамвая и кондуктор для последующего опроса. Запрашивают записи с камер видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При наличии оснований сотрудники прокуратуры примут необходимые меры реагирования.

Читайте также: водитель открыл стрельбу по маршрутке, закрывшей проезд по обочине в Краснодаре. Инцидент произошел накануне на Восточном обходе. Хулигана задержали по горячим следам.