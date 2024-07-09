Водитель легковушки врезался в опору газовой трубы и скатился в кювет в Сочи

Авария произошла вечером 9 июля на улице Леселидзе города-курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Reno не справился с управлением, врезался в опору газовой трубы и скатился вниз по склону. Машина лежала на боку и в любой момент могла продолжить катиться вниз.

Спасатели прибыли на место ДТП и первым делом закрепили автомобиль веревками. Водитель автомобиля, 67-летний мужчина, все это время находился внутри. Предположительно, пенсионер получил травму спины. Спасатели извлекли пострадавшего из машины и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает Служба спасения Сочи в Telegram.

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