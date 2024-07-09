В Абинском районе из-за упавшего на трассу дерева столкнулись пять машин

Две аварии произошли 9 июля около 17:35 в районе 94 км трассы «Краснодар — Верхнебаканский» в Абинском районе.

По предварительным данным, причиной аварий стало упавшее на проезжую часть дерево.

«В первом ДТП произошло столкновение автомобиля Hyundai и автобуса ПАЗ, автобус был без пассажиров. Вторая авария с участием автомобилей KIA, ВАЗ 2114 и Hyundai», — рассказал заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Пассажира одной из легковушек госпитализировали. На месте работают инспекторы ДПС, движение на участке трассы полностью восстановили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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