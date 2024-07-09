Трамвай с пассажирами и грузовик «Почты России» столкнулись в Краснодаре

Авария произошла днем 9 июля на улице Московской в Музыкальном микрорайоне.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что на переезде через пути столкнулись трамвай № 21 с пассажирами и грузовик «Почты России». В результате ДТП никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.

В результате аварии в Музыкальном микрорайоне на время остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22 в оба направления. Вагоны следовали через разворотное кольцо на улице Солнечной.

Движение общественного транспорта восстановили в 13:23, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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