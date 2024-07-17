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Водитель легковушки уснул и врезался в «Газель» на встречке на границе с Кубанью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-usnul-i-vrezalsya-v-gazel-na-vstrechke-na-granitse-s-kubanyu
Фото t.me/gibdd26

Авария произошла 17 июля на 211 км трассы «Кавказ» в Кочубеевском округе Ставропольского края по направлению в Армавир.

По предварительным данным, 27-летний водитель KIA уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в дорожную «Газель», водитель которой наносил дорожную разметку.

В результате ДТП пострадали виновник аварии и двое его пассажиров, их личности устанавливаются.

Водитель, житель Ростовской области, злостным нарушителем ПДД не является, при госпитализации у него взяли кровь для установления состояния опьянения, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Ставропольскому краю.

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