Водитель легковушки специально сбил кота в Армавире

Инцидент произошел в садовом товариществе «Россиянка» вечером 18 августа.

О произошедшем рассказала местная жительница, хозяйка погибшего кота.

«Хочу, чтобы армавирская полиция совместно с ГИБДД привлекла к ответственности того, кто находился за рулем. Водитель, специально не притормаживая и дав газу, задавил нашего кота», — поделилась женщина.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль Lada медленно едет по дороге, но быстро набирает скорость, приближаясь к животному, после чего сбивает кота.

По факту произошедшего в полиции зарегистрировали материал и назначили проверку, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

Читайте также: полиция ищет живодеров, издевавшихся над котом в Кореновском районе.